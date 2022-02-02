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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.02.2022)

Олена Фроляк

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: США подтвердили, что вскоре перебросят дополнительные силы в Польшу, Румынию и Германию; резонансная авария с депутатом Трухиным, где все увидели, как она предлагает взятку, просит отпустить в лес и обещает договориться с главой МВД; какая связь является самой надежной и что делать, если она исчезнет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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