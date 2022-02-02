Факти ICTV — Випуск 18:45 (02.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: США підтвердили, що невдовзі перекинуть додаткові сили в Польщу, Румунію та Німеччину; резонансна аварія з депутатом Трухіним, де усі побачили, як він пропонує хабаря, просить відпустити в ліс і обіцяє домовитись з главою МВС; який зв’язок є найнадійнішим та що робити, якщо він зникне.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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