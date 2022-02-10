Факты ICTV — Выпуск 18:45 (10.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские учения на украинско-белорусской границе и в акваториях Черного и Азовского морей; прошли ли мы пик заболеваемости и какие регионы страдают от болезни больше всего; дизайнер интерьера. Что это за профессия, где ей можно научиться и сколько зарабатывают самые крутые специалисты.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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