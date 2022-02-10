Факти ICTV — Випуск 18:45 (10.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські навчання на українсько-білоруському кордоні та в акваторіях Чорного й Азовського морів; чи ми вже минули пік захворюваності та які регіони потерпають від недуги найбільше; дизайнер інтер’єру. Що це за професія де їй навчитися і скільки заробляють найкрутіші спеціалісти.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.