Факты ICTV – Выпуск 21:10 (05.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада уволила генпрокурора Рябошапку; их встречали с камнями, а провожали с президентом. В Новых Санжарах истек срок обсервации эвакуированных из Уханя; террористы создали в Донбассе застенки и концлагеря! Факты узнали ужасные подробности от бывших пленных; как пережить инсульт и вернуться к привычной жизни. Факты узнали, где в Украине можно пройти качественную реабилитацию и по какой цене; Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Сирии; в Черновцах объявили карантин из-за коронавируса; новый Кабмин провел первое заседание.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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