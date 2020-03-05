Факти ICTV – Випуск 21:10 (05.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада звільнила Генпрокурора Рябошапку; їх зустрічали з камінням, а проводжали з президентом. У Нових Санжарах закінчився термін обсервації евакуйованих з Уханя; терористи створили на Донбасі катівні і концтабори! Факти дізнались жахливі подробиці від колишніх полонених; як пережити інсульт і повернутися до звичного життя. Факти дізнались, де в Україні можна пройти якісну реабілітацію і за яку ціну; Путін та Ердоган домовились про перемир’я у Сирії; у Чернівцях оголосили карантин через коронавірус; новий Кабмін провів перше засідання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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