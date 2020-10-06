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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (06.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Харькове простились с летчиками, которые разбились под Чугуевом; резкое ухудшение состояния здоровья, госпитализация сразу в реанимацию и увеличение летальных случаев. Статистика коронавируса в Украине и мире; он потерял здоровье защищая Украину, а получить жилье никак не может. Семья львовянина Игоря Стадницкого уже не знает, у кого просить помощи.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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