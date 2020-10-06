Факти ICTV – Випуск 21:10 (06.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Харкові попрощалися з льотчиками, які розбилися під Чугуєвом; різке погіршення стану здоров’я, госпіталізація одразу в реанімацію та збільшення летальних випадків. Статистика коронавірусу в Україні та світі; він втратив здоров’я захищаючи Україну, а отримати житло ніяк не може. Родина львів’янина Ігоря Стадницького вже не знає, в кого просити допомоги.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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