Факты ICTV — Выпуск 21:10 (07.05.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня пациент с Covid-19 должен бегать за государством чтобы сделать тест. Так не должно быть — народные избранники поддержали массовое тестирование на коронавирус и законопроекты в защиту врачей; семьям с онкозаболеваниями детьми для госпитализации ПЦР-тесты приходится делать за собственные деньги, министр после резонанса обещает финансирование, но пока выручают благотворители; совсем скоро газ можно будет покупать как мобильная связь или интернет, однако удобные новшества требуют соответствующей реформы регулятора.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2020-05-07
Теги: Факты 21.10, Факты ICTV