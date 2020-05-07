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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (07.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: сегодня пациент с Covid-19 должен бегать за государством чтобы сделать тест. Так не должно быть — народные избранники поддержали массовое тестирование на коронавирус и законопроекты в защиту врачей; семьям с онкозаболеваниями детьми для госпитализации ПЦР-тесты приходится делать за собственные деньги, министр после резонанса обещает финансирование, но пока выручают благотворители; совсем скоро газ можно будет покупать как мобильная связь или интернет, однако удобные новшества требуют соответствующей реформы регулятора.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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