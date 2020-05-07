Факти ICTV – Випуск 21:10 (07.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: сьогодні пацієнт з Covid-19 має бігати за державою щоби зробити тест. Так немає бути – народні обранці підтримали масове тестування на коронавірус і законопроекти на захист лікарів; родинам з онкохворими дітьми для госпіталізації ПЛР-тести доводиться робити за власні гроші, міністр після резонансу обіцяє фінансування, та поки виручають благодійники; зовсім скоро газ можна буде купувати як мобільний зв’язок чи інтернет, проте зручні новації вимагають відповідної реформи регулятора.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.