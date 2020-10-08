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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (08.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: военная авиация Украины. За годы независимости страна не приобрела ни одного нового судна; женское лицо войны. Она просит не называть ее сержанткой и уверена, что женщинам на войне не место. Хотя с автоматом управляется лучше, чем некоторые мужчины; выборы президента США. Маски, перегородки, дистанции и каверзные темы. Событие якобы напряженное, но развлекла ее обычная муха.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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