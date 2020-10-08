Факти ICTV – Випуск 21:10 (08.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: військова авіація України. За роки незалежності країна не придбала жодного нового судна; жіноче обличчя війни. Вона просить не називати її сержанткою і впевнена, що жінкам на війні не місце. Хоча з автоматом вправляється краще, ніж деякі чоловіки; вибори президента США. Маски, перегородки, дистанції та каверзні теми. Подія нібито напружена, але розважила її звичайна муха.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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