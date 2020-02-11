Факты ICTV – Выпуск 21:10 (11.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: до сих пор не известно, когда прилетит самолет с эвакуированными из Уханя украинцами. Прессу к ним не будут пускать, людей сразу отправят в санаторий под Киевом на карантин; декорация для фильма ужасов – это отделение Укрпочты на Прикарпатье. Денег на реконструкцию нет; новый дом, в котором тепло, свет, чистая вода и собственный огород. И ничего не надо платить за коммуналку. Наоборот, можно зарабатывать на нем.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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