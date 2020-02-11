Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: досі не відомо, коли прилетить літак з евакуйованими з Уханя українцями. Пресу до нього не пускатимуть, людей одразу відправлять у санаторій під Києвом на карантин; декорація для фільму жахів – це відділення Укрпошти на Прикарпатті. Грошей на реконструкцію немає; новий будинок, в якому тепло, світло, чиста вода та власний город. І нічого не треба платити за комуналку. Навпаки, можна заробляти на ньому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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