Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 21:10 (11.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: досі не відомо, коли прилетить літак з евакуйованими з Уханя українцями. Пресу до нього не пускатимуть, людей одразу відправлять у санаторій під Києвом на карантин; декорація для фільму жахів – це відділення Укрпошти на Прикарпатті. Грошей на реконструкцію немає; новий будинок, в якому тепло, світло, чиста вода та власний город. І нічого не треба платити за комуналку. Навпаки, можна заробляти на ньому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45. 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 18:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 15:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.02.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (10.02.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка