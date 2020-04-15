Факти ICTV – Випуск 21:10 (15.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні рекордна кількість хворих за добу, кожен четвертий інфікований – медик; людей закликають не ходити на Великдень на богослужіння; як карантин вплинув на нерухомість; рівень італійської медицини вражає. Один з українських медиків, який нині в Італії переймає досвід, розповів, як там лікують Covіd-19.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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