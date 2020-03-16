Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: закрыть метро и межобластное сообщение. Все, кроме — магазинов, аптек и заправок. Украина переходит на жесткий карантин; что делать если вам кажется, что вы заболели. И почему карантин — это не каникулы, а меры безопасности; в мире более 175 тыс. инфицированных. В Италии и Испании хуже всех в Европе; бизнес во времена кризиса. Как украинские бизнесмены и компании помогают в борьбе с коронавирусом.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 18:45.

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