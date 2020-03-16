Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: закрити метро і міжобласне сполучення. Все, крім – магазинів, аптек та заправок. Україна переходить на жорсткий карантин; що робити якщо вам здається, що ви занедужали. І чому карантин – це не канікули, а заходи безпеки; у світі понад 175 тис. інфікованих. В Італії та Іспанії найгірше в Європі; бізнес в часи кризи. Як українські бізнесмени та компанії допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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