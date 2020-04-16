Факты ICTV — Выпуск 21:10 (16.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пол Украины накрыла пыльная буря. Есть раненые и погибшие. Синоптики объяснили это изменениями климата; состоялся очередной обмен пленными; в Украине больных Covid рекордно много, а в Европе и США смертность снова возрастает; во многих странах эпидемия началась именно после массовых религиозных собраний; большой спрос на украинские самолеты-гиганты Руслан и Мрия. Они возят средства защиты от Covid по всему миру.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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