Факти ICTV – Випуск 21:10 (16.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пів України накрила пилова буря. Є травмовані та загиблі. Синоптики пояснили це змінами клімату; відбувся черговий обмін полоненими; в Україні хворих на Covid рекордно багато, а в Європі та США смертність знову зростає; у багатьох країнах епідемія почалась саме після масових релігійних зібрань; великий попит на українські літаки-гіганти Руслан і Мрія. Вони возять засоби захисту від Covid по всьому світу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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