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Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три министра могут оставить должности. О причинах кадровых ротаций; жители Песков попали под массовые обстрел оккупантов. Есть ли пострадавшие и разрушения; между Израилем и ХАМАСом самые мощные бои с начала эскалации; в Украине едва не исчез бензин премиум класса; в Одессе спасли детей от голодной смерти.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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