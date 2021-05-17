Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: три министра могут оставить должности. О причинах кадровых ротаций; жители Песков попали под массовые обстрел оккупантов. Есть ли пострадавшие и разрушения; между Израилем и ХАМАСом самые мощные бои с начала эскалации; в Украине едва не исчез бензин премиум класса; в Одессе спасли детей от голодной смерти.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.