Факти ICTV – Випуск 21:10 (17.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: три міністри можуть залишити посади. Про причини кадрових ротацій; мешканці Пісків потрапили під масові обстріли окупантів. Чи є постраждалі та руйнування; між Ізраїлем і ХАМАСом найпотужніші бої з початку ескалації; в Україні ледь не зник бензин преміум класу; в Одесі врятували дітей від голодної смерті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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