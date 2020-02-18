Факты ICTV – Выпуск 21:10 (18.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: СНБО собрало спецзаседание из-за масштабной атаки российских боевиков; известный американский вирусолог рассказала главные правила, как уберечься от коронавируса; на Харьковщине за сутки трое смертей на льду, погибли двое детей и рыбалка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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