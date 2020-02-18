Факти ICTV – Випуск 21:10 (18.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: РНБО зібрало спецзасідання через масштабну атаку російських бойовиків; відомий американський вірусолог розповіла головні правила, як вберегтися від коронавірусу; на Харківщині за добу троє смертей на кризі, загинули двоє дітей і рибалка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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