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Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 лет после обороны Донецкого аэропорта. Украина чтит героев; сегодня похоронили погибших в боинге МАУ. А президент обсудил с представителем Ирана, как будет продолжаться расследование; молниеносная рокировка Путина, или как управлять страной без президентского поста. Эксперты рассказали, что же задумал российский лидер.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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