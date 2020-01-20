Факты ICTV – Выпуск 21:10 (20.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 лет после обороны Донецкого аэропорта. Украина чтит героев; сегодня похоронили погибших в боинге МАУ. А президент обсудил с представителем Ирана, как будет продолжаться расследование; молниеносная рокировка Путина, или как управлять страной без президентского поста. Эксперты рассказали, что же задумал российский лидер.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.