Факты ICTV – Выпуск 18:45 (20.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 5 лет от ожесточенных боев за донецкий аэропорт. Украина чтит память погибших киборгов; Австралию накрыла песчаная буря и гигантский град, а в Испании и Канаде бушуют снежные штормы; на бумаге санатории, а на самом деле элитные высотки. В Одессе нагло застраивают побережье, а чиновники закрывают глаза; когда будет захоронения одиннадцати погибших в Иране, полторы сотни переселенцев выгоняют из санатория в Пуще-Водице, и когда закодируют телеканалы и как иметь доступ к любимым передач.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.