Факти ICTV – Випуск 21:10 (20.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 20.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 5 років після оборони Донецького летовища. Україна вшановує героїв; сьогодні поховали загиблих у боїнгу МАУ. А президент обговорив з представником Ірану, як триватиме розслідування; блискавичне рокірування Путіна , або як керувати країною без президентської посади. Експерти розповіли, що ж задумав російський лідер.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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