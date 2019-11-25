Факты ICTV – Выпуск 21:10 (25.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: год после захвата Россией украинских кораблей. Украина требует компенсации. Хронологию событий вспоминают Факты; на Прикарпатье люди издевались с врача, которая приехала по вызову скорой. Толпе показалось, что она пьяна; в Европе масштабные наводнения, затонувший танкер угрожает Одесской области.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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