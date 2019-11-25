Факти ICTV – Випуск 21:10 (25.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: рік після захоплення Росією українських кораблів. Україна вимагає компенсації. Хронологію подій згадують Факти; на Прикарпатті люди знущались із лікарки, яка приїхала за викликом швидкої. Натовпу здалося, що вона п’яна; у Європі масштабні повені, затонулий танкер загрожує Одещині.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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