Факты ICTV — Выпуск 21:10 (26.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Зеленский в видеообращении объявил о закрытии границ и прекращение всех пассажирских перевозок до конца пятницу 27 марта; в мире полмиллиона зараженных, в Украине 169, в Италии за сутки умерли 712 человек, а в Штатах за день заразились 7, 5 тыс. человек; за 10 дней через западную границу вернулось в Украину 13 тыс. работников; учебный год для украинских школьников может завершиться 1 июля.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 18:45.

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