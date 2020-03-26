Факты ICTV — Выпуск 18:45 (26.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина, карантин. Неделя вторая: 162 больных, 43 поставили диагноз коронавирус за последние сутки; за 10 дней через западную границу вернулось в Украину 13 тыс. работников, все они обещают самоизолироваться на 2 недели, но соблюдение этого обещания никто не проверяет; США выделяют 2 трлн долларов в помощь американцам и бизнесу из-за пандемии; учебный год для украинских школьников может завершиться 1 июля; месяц назад домой спецрейсом доставили украинцев с китайского Уханя, в Фактах эксклюзивное интервью с одним из членов экипажа скандального рейса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV по 15:45.

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