Факты ICTV – Выпуск 21:10 (26.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: когда будет следующий обмен? Родственники пленников Кремля встретились с представителями Украины в Минске; Москва продолжает шантаж. Как идут переговоры о транзите газа Украине; американские сенаторы добиваются, чтобы Пентагон таки отдал Украине все обещанные деньги; скандал с допингом. Российских спортсменов могут дисквалифицировать на 4 года.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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