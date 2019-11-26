Факти ICTV – Випуск 21:10 (26.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коли буде наступний обмін? Родичі бранців Кремля зустрілись з представниками України в Мінську; Москва продовжує шантаж. Як тривають переговори про транзит газу Україною; американські сенатори домагаються, аби Пентагон таки віддав Україні всі обіцяні гроші; скандал із допінгом. Російських спортсменів можуть дискваліфікувати на 4 роки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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