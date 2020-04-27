Факты ICTV — Выпуск 21:10 (27.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине, Франции и Италии количество инфицированных за сутки уменьшилась; в правительстве рассказали, когда откроют продовольственные рынки; пожар в Чернобыльской зоне уже потушили, но на Житомирщине все еще пылает.

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