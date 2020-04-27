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Факти ICTV – Випуск 21:10 (27.04.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 27.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні, Франції та Італії кількість інфікованих за добу зменшилась; уряд розповів, коли відкриють продовольчі ринки; пожежу в Чорнобильській зоні вже загасили, але на Житомирщині все ще палає.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45

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