Факти ICTV – Випуск 21:10 (29.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на коронавірус захворіли Петро Порошенко та Кіра Рудик; Україна проводжала в останній путь курсанта, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвом; Комітет Верховної Ради проти Фокіна у тристоронній групі; в Америці розгорівся черговий скандал перед виборами щодо податків Трампа; у Києві патрульні в останній момент врятували жінку-самогубцю.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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