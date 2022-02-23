Факты ICTV — Выпуск 21:10 (23.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чрезвычайное положение. Что оно значит для украинцев и почувствуют ли ограничения простые люди; призыв резервистов. Это не всеобщая мобилизация, а усиление армии опытными воинами; украинцы переводят деньги на армию, крупные компании на год вперед уплатили все сборы – чтобы поддержать экономику.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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