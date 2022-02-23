Факти ICTV — Випуск 21:10 (23.02.2022)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: надзвичайний стан. Що він означає для українців і чи відчують обмеження прості люди; призов резервістів. Це не загальна мобілізація, а підсилення армії досвідченими вояками; українці переказують гроші на армію, великі компанії на рік вперед сплатили всі збори – аби підтримати економіку.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.
2022-02-23
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