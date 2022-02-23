Факти ICTV — Випуск 18:45 (23.02.2022)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна запроваджує надзвичайни стан і починає призов резервістів, це не воєнний стан, і не мобілізація;
на передовій не втихають обстріли, однак наші кореспонденти постійно відстежують ситуацію; Борис Джонсон пригрозив російським компаніям заборонити безготівкові операції доларом і фунтом.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.
2022-02-23
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