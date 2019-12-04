Факты ICTV – Выпуск 6:45 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: “Это не будет Минск-3”. Министр иностранных дел Вадим Пристайко перевел текст проекта будущего решения нормандской четверки по Донбасса; в МВД показали карабин с которого предположительно убили 3-летнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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