Факти ICTV – Випуск 6:45 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: “Це не буде Мінськ-3”. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко переказав текст проекту майбутнього рішення нормандської четвірки щодо Донбасу; у МВС показали карабін із якого ймовірно вбили 3-річного сина депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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