Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вероятная причина возгорания в Одесском колледже – сломанный удлинитель. Такие предварительные данные сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый; за минувшие сутки враг трижды нарушил режим тишины. Потерь нет.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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