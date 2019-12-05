Факти ICTV – Випуск 6:45 (05.12.2019)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ймовірна причина загоряння в Одеському коледжі – зламаний подовжувач. Такі попередні дані повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций; за минулу добу ворог тричі порушив режим тиші. Втрат немає.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.
2019-12-05
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