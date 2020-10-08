Факты ICTV — Выпуск 6:45 (08.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: накануне на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск; следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении солдату одной из воинских частей Национальной гвардии в Киевской области; Франция и Германия готовят новые санкции против России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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