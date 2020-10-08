Факти ICTV – Випуск 6:45 (08.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: напередодні на Донбасі зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ; слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру солдату однієї з військових частин Національної гвардії у Київській області; Франція та Німеччина готують нові санкції проти Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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