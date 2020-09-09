Факты ICTV — Выпуск 6:45 (09.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: при проведении инженерных работ в тылу наших позиций на Донбассе получили боевое травмирование от взрыва мины двое военнослужащих; в Кривом Роге 1,5 тыс. студентов и весь преподавательский состав ушли на карантин; Министерство юстиции подало жалобу в Высший совет правосудия на одиозного судью Печерского райсуда Сергея Вовка.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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