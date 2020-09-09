Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: під час проведення інженерних робіт у тилу наших позицій на Донбасі дістали бойове травмування від вибуху міни двоє військовослужбовців; у Кривому Розі 1,5 тис. студентів та весь викладацький склад пішли на карантин; Міністерство юстиції подало скаргу до Вищої ради правосуддя на одіозного суддю Печерського райсуду Сергія Вовка.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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