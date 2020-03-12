Факты ICTV — Выпуск 6:45 (12.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: к жестким ограничительным мерам прибегают страны после того, как накануне ВОЗ объявила пандемию коронавируса; на фронте за прошедшие сутки было тихо. Враг не открывал огонь по позициям наших военных — штаб ООС.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 21:10.

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