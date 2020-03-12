Факти ICTV – Випуск 6:45 (12.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до жорстких обмежувальних заходів вдаються країни після того, як напередодні ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу; на фронті минулої доби було тихо. Ворог не відкривав вогонь по позиціях наших військових – штаб ООС.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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