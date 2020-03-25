Факты ICTV — Выпуск 6:45 (25.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Днепре умер мужчина, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус; из Стамбула в Киев эвакуировали еще 430 украинцев; российские оккупанты 7 раз обстреляли позиции украинских военных.

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