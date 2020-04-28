Факты ICTV — Выпуск 6:45 (28.04.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, двое украинских армейцев ранены; количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире понемногу спадает; министры внутренних дел стран Евросоюза обсудят возможность открытия границ внутри сообщества.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.
2020-04-28
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