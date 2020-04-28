Факты ICTV — Выпуск 6:45 (28.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты четыре раза нарушили режим тишины, двое украинских армейцев ранены; количество новых случаев заболевания коронавирусом в мире понемногу спадает; министры внутренних дел стран Евросоюза обсудят возможность открытия границ внутри сообщества.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.